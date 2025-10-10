Al menos siete muertos y 19 detenidos en una operación contra el narcotráfico en Río

1 minuto

Río de Janeiro, 10 oct (EFE).- Al menos siete personas murieron y otras 19 fueron detenidas en Río de Janeiro en un operativo para frenar la expansión del grupo criminal Comando Vermelho, uno de los más poderosos del país, informaron este viernes fuentes oficiales.

La acción, que forma parte de una operación más amplia bautizada «Contención», que arrancó el jueves y se extendió durante este viernes, contó con la participación de más de 500 agentes de la Policía Civil y Militar del estado de Río.

Según la Policía Civil, el principal objetivo de la operación fue «desarticular» la estructura «financiera, logística y operacional» del Comando Vermelho y detener a los narcotraficantes de esta banda que actúan en la región.

Entre los fallecidos se encuentra ‘Matuê’, un hombre identificado como jefe del narcotráfico en dos barrios de la zona oeste de Río, que pertenecía a este grupo criminal y además estaba vinculado con el asesinato de un policía en mayo pasado.

De acuerdo con el balance parcial divulgado por las fuerzas de seguridad, también se decomisaron diez fusiles, ocho pistolas y «grandes cantidades» de drogas, sin divulgar una cifra concreta o el tipo de estupefaciente.

El gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, celebró en sus redes sociales los resultados de la operación.

«En Río de Janeiro, el que elige el camino de la criminalidad sabe que va a encontrar un Estado firme, presente y del lado de aquellos que quieren vivir en paz», afirmó. EFE

adm/cms/rcf