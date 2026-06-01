Al menos siete muertos y diez heridos en un accidente de tráfico en la capital de Honduras

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Tegucigalpa, 1 jun (EFE).- Al menos siete personas murieron y diez resultaron heridas este lunes en un accidente de tráfico de un pesado volqueta en el extremo este de Tegucigalpa, la capital de Honduras, informó un oficial del Cuerpo de Bomberos.

El informante indicó a periodistas que entre los fallecidos figura el chófer del vehículo, quien murió calcinado en el sitio del accidente, que al parecer se debió a una falla en el sistema de frenos.

«Una parte del camión cogió fuego, lamentablemente su conductor también murió en el accidente», añadió la misma fuente.

El transporte, de cuatro ejes, de los que solamente estaba utilizando tres, quedó volcado de costado entre unas viviendas y negocios informales a orillas de una calle principal que conduce al este país.

Según la información preliminar del Cuerpo de Bomberos, al menos una decena de lesionados fueron llevados al Hospital Escuela, mientras que alrededor de siete fueron asistidos en el lugar de la tragedia.

El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, llegó al sitio a solidarizarse con los familiares de las víctimas, a quienes les prometió que les brindará algún tipo de ayuda.

Agregó que el accidente es «una terrible tragedia» y que las autoridades correspondientes investigarán las causas.

Varias unidades del Cuerpo de Bomberos y otros cuerpos de socorro acudieron al sitio del accidente, que se registró hacia las 12:00 hora local (18:00 GMT), en una zona de mucho movimiento comercial, en su mayoría informal, a los dos lados de la calle.

Los accidentes de tráfico son la segunda causa de muertes en Honduras, después de los homicidios, según fuentes oficiales.

En 2025 las autoridades de tráfico registraron 1.200 muertos en accidentes, muchos por exceso de velocidad, ingesta alcohólica, fallas mecánicas e imprudencia de los conductores. EFE

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