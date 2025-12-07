Al menos trece militares detenidos tras el intento de golpe de Estado en Benín

1 minuto

Cotonú, 7 dic (EFE).- Al menos trece militares que formaban parte del grupo de amotinados que irrumpió este domingo en la Oficina de Radio y Televisión de Benín (RTB) en Cotonú, capital del país, durante el intento de golpe de Estado fueron detenidos, según informó a EFE una fuente del Ejército.

“Entre ellas se encuentra un exsoldado dado de baja del servicio. Sin embargo, el teniente coronel Pascal Tigri, quien dirigió la operación armada en la cadena de televisión, y otro miembro han huido”, dijo a EFE una fuente militar, que solicitó anonimato.

El grupo de golpistas que tomó la sede de la televisión pública durante la madrugada del domingo con la intención de derrocar al presidente beninés, Patrice Talon, fueron reducidos por la Guardia Republicana, que logró restablecer el orden en el edificio, según informaron medios locales. EFE

