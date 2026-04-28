Al menos tres civiles rusos mueren tras ataques ucranianos con drones en Bélgorod

1 minuto

Moscú, 28 abr (EFE).- Al menos tres civiles rusos murieron hoy y otros tres resultaron heridos, incluido un adolescente, tras ataques ucranianos con drones en la región fronteriza de Bélgorod, informó el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«En la localidad de Bobrava del distrito Rakitianski, un dron atacó un automóvil en el que viajaba una familia. Un hombre y una mujer fallecieron antes de la llegada de la ambulancia. Su hijo de 16 años fue trasladado al Hospital Clínico Regional Infantil», escribió en su canal de MAX.

Además, Gladkov señaló que en la localidad de Voznesenovka del distrito de Shebekino, otro dron impactó en un automóvil.

«El hombre falleció en el lugar de los hechos a causa de las heridas», indicó.

Un tercer automóvil en el que viajaba un matrimonio fue atacado por un dron en la localidad de Krasivo del distrito de Borisovski. Ambos resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Clínico Regional, según Gladkov.

Según las estadísticas oficiales, solo este año cerca de 60 personas fallecieron en Bélgorod por ataques ucranianos contra esa región fronteriza. EFE

mos/ah