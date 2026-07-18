Al menos tres fallecidos y 9 heridos al accidentarse un vehículo en la capital de Ecuador

Compartir

1 minuto

Quito, 18 jul (EFE).- Al menos tres personas fallecieron y otras nueve resultaron heridas al accidentarse un automóvil en el norte de la capital ecuatoriana, Quito, con aparentemente doce personas a bordo, según las investigaciones preliminares de la Policía.

Imágenes que circulan en redes sociales dejaron ver la magnitud del accidente del automóvil, con capacidad para unas cinco personas, que cayó anoche a la parte baja de un paso a desnivel en el sector de El Condado (norte).

«Aparentemente el vehículo circulaba sobre la calle José María Guerrero, pierde carril de circulación y cae a un plano inferior sobre la avenida Mariscal Sucre», dijo una policía en el lugar, antes de señalar que «aproximadamente indican que doce personas venían dentro del vehículo».

En los videos en redes sociales se aprecia a varias personas tendidas en la calzada mientras reciben atención de personal de instituciones de socorro, en tanto que los bomberos intentan sacar del vehículo a gente que quedó atrapada.

Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente, uno de los cerca de veinte registrados entre la noche del viernes y este sábado en Quito. EFE

sm/gpv