Al menos tres gazatíes mueren por ataques israelíes en la zona sur de la Franja

2 minutos

Jerusalén, 5 jun (EFE).- Al menos tres personas murieron este viernes en ataques israelíes a distintos puntos del sur de la Franja de Gaza, según informaron fuentes médicas del hospital gazatí de Al Nasser.

Según personal de este centro médico, un ataque israelí con dos proyectiles impactó en una tienda de campaña en el suroeste de Jan Yunis, matando a una persona e hiriendo a otras 16.

La fallecida, cuyo cuerpo fue trasladado a Al Nasser, fue identificada como Bushra Hani Hassan Al Barahma, de apenas 18 años.

En paralelo, un segundo ataque ocurrido este viernes en el barrio de Tel Al Hawa (el suroeste de la ciudad de Gaza) mató a un hombre identificado como Abdulrahman Shaat, de 34 años, según confirmaron fuentes de este hospital.

Además, el centro médico informó de la muerte este viernes de Ahmed Salman Al Bayuk, de 39, quien perdió la vida a causa de las heridas que sufrió el jueves en un ataque israelí dirigido a Haret Al Bayuk, también en la localidad de Jan Yunis.

Desde que entró en vigor la tregua hace casi ocho meses, los ataques del Ejército israelí han matado a cerca de 950 personas en Gaza, tanto en ataques dirigidos y o tiroteos de las tropas a la población como en jornadas de bombardeos continuos.

En las últimas semanas, Israel ha escalado sus ataques aéreos contra el lado de Gaza que continúa bajo control de Hamás (algo menos del 40 % del enclave, en el que la población se hacina junto a la costa o entre los escombros de las ciudades).

El Ministerio de Sanidad gazatí cifró este jueves en 72.956 los muertos por la ofensiva israelí en Gaza desde octubre de 2023, cuando Israel comenzó a bombardear el enclave en represalia por el ataque liderado por Hamás contra su territorio, en el que 1.200 personas murieron y 251 fueron tomadas como rehenes. EFE

ybp/llb