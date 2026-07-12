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Al menos tres heridos, incluido un niño, tras interceptar proyectiles iraníes en Catar

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El Cairo, 12 jul (EFE).- Al menos tres personas, incluido un niño, resultaron heridas este domingo por la caída de metralla como resultado de la intercepción de proyectiles lanzados desde Irán esta noche contra Catar, país mediador entre Washington y Teherán.

El Ministerio del Interior catarí confirmó en un comunicado este balance de heridos, que están siendo atendidos, sin dar más detalles sobre su estado actual.

La Guardia Revolucionaria iraní informó anteriormente de ataques en Catar con misiles contra la Base Aérea de Al Udeid, que alberga el mayor contingente de tropas y equipos de Estados Unidos en Oriente Medio.

El ministerio catarí indicó que sigue respondiendo rápidamente a estas amenazas para salvaguardar la seguridad de la población de este pequeño país del golfo Pérsico.

Catar no era atacado desde hace meses por parte de Irán, aunque un buque suyo fue objetivo en el estrecho de Ormuz hace unos días, lo que provocó ataques de Estados Unidos contra territorio iraní.

Además de Catar, Irán ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin y Jordania, en concreto bases con presencia estadounidense en esos países, en represalia por una nueva ronda de bombardeos de Washington contra territorio iraní. EFE

ijm/agf

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