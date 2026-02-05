Al menos tres localidades portuguesas retrasan las presidenciales por el temporal

2 minutos

Lisboa, 5 feb (EFE).- Al menos tres localidades portuguesas, Arruda do Vinhos, Alcácer do Sal y Golegã, decidieron este jueves retrasar durante una semana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal debido al temporal.

Los ayuntamientos de esas tres poblaciones publicaron sendos bandos en sus páginas web donde informaron del aplazamiento de la votación al domingo, 15 de febrero, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Arruda dos Vinhos está a 35 kilómetros al norte de Lisboa, mientras que Golegã se encuentra a 123 kilómetros al noreste de la capital y Alcácer do Sal en Setúbal, al sur.

La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) de Portugal confirmó hoy que la segunda vuelta de las presidenciales se celebrará este domingo, pese a los aplazamientos en varias localidades y el llamamiento de uno de los dos candidatos, el líder de ultraderecha André Ventura, para que se retrase el sufragio a nivel nacional.

En un comunicado, la CNE recordó que, como indica la legislación, los alcaldes pueden retrasar la votación en cada asamblea de sufragio en circunstancias excepcionales, en concreto cuando no estén garantizadas las condiciones de seguridad, de acceso a las secciones de voto por parte de los electores o de funcionamiento de la asamblea.

La CNE indicó que, aunque haya algún retraso en alguna zona, los resultados del escrutinio provisional de las elecciones serán divulgados el domingo a partir de las 20.00 hora local (misma hora GMT).

Portugal está en alerta ante el temporal Leonardo, que ha causado un muerto en la zona de Pias, próxima a la frontera con Huelva (Andalucía), lo que se suma a los otros cinco fallecidos la semana pasada por la depresión Kristin. EFE

ssa/psh