Al menos tres muertos al incendiarse una turbina eólica en el este de Corea del Sur

1 minuto

Seúl, 23 mar (EFE).- Al menos tres trabajadores murieron al incendiarse este lunes una turbina eólica en el condado costero de Yeongdeok, en el este de Corea del Sur, según un balance preliminar de las autoridades locales.

La agencia de noticias surcoreana Yonhap informó de que los tres fallecidos pertenecían a una empresa de mantenimiento y estaban en el lugar donde se encuentra la turbina cuando se iniciaron las llamas. Tras ello, dos de las tres palas del aerogenerador cayeron al suelo.

«Investigaremos si se han cumplido las normas de seguridad y si hubo negligencia por parte de los directivos de la empresa», declaró un agente de la Policía en declaraciones recogidas por la citada agencia.

El incendio comenzó alrededor de las 13.10 hora local (04.10 GMT) en la turbina ubicada dentro de un complejo de energía eólica que se encuentra a unos 240 kilómetros al sureste de la capital surcoreana, Seúl.

Las autoridades desplegaron más de una decena de helicópteros y alrededor de 150 efectivos para sofocar el fuego, que se extendió a una colina cercana. En este momento, el 70 % del fuego ha sido controlado. EFE

rvb-pagb/jdg