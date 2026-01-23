Al menos tres muertos en accidentes de tráfico en el oeste alemán por heladas en carretera

1 minuto

Berlín, 23 ene (EFE).- La Policía de Bielefeld, en el oeste de Alemania, informó este viernes de que al menos tres personas perdieron la vida en dos accidentes de tráfico debido a la presencia de hielo en la carretera.

En la autovía A 44, un transportista murió al sufrir un accidente con su vehículo, un camión de 3,5 toneladas que se vio implicado en un choque con un semirremolque.

Ese otro vehículo, que iba cargado de papel, se incendió, pero su conductor pudo ser rescatado y trasladado a un hospital para recibir asistencia médica.

Además de ese accidente, las autoridades contaron otros 17 siniestros debidos «al estado resbaladizo de la carretera», según la Policía, que incluyó en esos incidentes otro choque de vehículos que se saldó con dos personas fallecidas, también en la A 44.

«La A 44 está cerrada en ambos sentidos entre las salidas de Marsberg y Lichtenau», precisó el comunicado policial, en el que las autoridades señalaron que aún están en curso «medidas de intervención» y la elaboración de informes sobre los accidentes. EFE

smm/ah