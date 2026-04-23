Al menos tres muertos en un nuevo ataque contra sur del Líbano en medio del alto el fuego

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El Cairo, 23 abr (EFE).- Al menos tres personas murieron este jueves y otras dos resultaron heridas en bombardeos aéreos y ataques de artillería del Ejército israelí contra el sur del Líbano, donde la violencia no se ha detenido pese al alto el fuego en vigor desde el pasado viernes y a la espera de unas conversaciones para extender el armisticio.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un comunicado que las tres personas perecieron en «un ataque aéreo israelí» en el distrito de Nabatieh, una de las zonas más golpeadas por los bombardeos israelíes desde el estallido de la guerra el pasado 2 de marzo.

Además, otras dos personas resultaron heridas, entre ellas un niño, en un «bombardeo de artillería israelí sobre la localidad de Yater», en Bint Jbeil, próxima a la frontera con Israel y donde se están librando enfrentamientos con el grupo chií libanés Hizbulá ante el avance terrestre de las tropas del Estado judío.

Tras una reunión de embajadores en Washington, el Líbano e Israel acordaron una tregua de diez días que se espera sirva para negociar una solución a largo plazo más detallada, en un proceso con pocas expectativas de éxito y que no cuenta con la participación de Hizbulá.

Solo desde la entrada en vigor de la tregua la medianoche el jueves hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana del Líbano contabilizó 220 violaciones del acuerdo, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.

Además, esas casi siete semanas de conflicto dejaron 2.294 muertos y 7.544 heridos en el Líbano, según datos oficiales. EFE

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