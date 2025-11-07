Al menos tres muertos por un derrumbe en una planta termoeléctrica en Corea del Sur

Seúl, 7 nov (EFE).- Al menos tres personas murieron al derrumbarse una torre en una planta termoeléctrica en la ciudad surcoreana de Ulsan, afirmó este viernes la agencia de noticias local Yonhap, mientras que dos personas fueron rescatadas con vida en una operación de búsqueda que todavía continúa.

Los tres fallecidos, según fuentes del departamento de bomberos citadas por Yonhap, se encontraban cerca de una torre en proceso de demolición en la planta de Korea East-West Power Co., cuando la estructura de sesenta metros de altura se derrumbó en la tarde del jueves.

Entre los fallecidos figura un trabajador de 44 años de edad, que fue declarado muerto esta mañana cuando los equipos de rescate trataban de sacarlo de los escombros.

«Un rescatista le inyectó analgésicos y tomó medidas para mantenerlo caliente, pero finalmente falleció», dijo a Yonhap un portavoz de la estación de bomberos de Ulsan, Kim Jeong-sik.

Las autoridades no han aportado información sobre los otros dos muertos, aunque afirmaron que dos empleados fueron rescatados con vida poco después del derrumbe, cuando los equipos de lanzaron una operación que todavía continúa para buscar a supervivientes atrapados bajo toneladas de acero y otros escombros.

Al menos nueve personas se encontraban en el lugar del accidente cuando tuvo lugar el derrumbe, según Yonhap.

El ministro de Trabajo surcoreano, Kim Young-hoon, transmitió este viernes por la mañana, en una reunión para atender el desastre, sus condolencias a los familiares del difunto, pidiendo a los bomberos que realicen «todos los esfuerzos posibles» por rescatar al resto de los atrapados.

El diario local Chosun publicó imágenes del momento del derrumbe, que muestran cómo la torre colapsó cuando un grupo de trabajadores se encontraban prácticamente a sus pies. EFE

