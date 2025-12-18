Al menos tres muertos tras los ataques de drones ucranianos en Rostov del Don

Moscú, 18 dic (EFE).- Al menos tres personas murieron hoy en la sureña región rusa de Rostov del Don tras los ataques de drones ucranianos que provocaron un incendio en un petrolero y dañaron un edificio, según informaron las autoridades locales.

«Debido a un ataque contra el puerto de Rostov se incendió un buque petrolero, murieron dos miembros de la tripulación que estaban a bordo», informó en Telegram el gobernador local, Yuri Slusar.

Además, indicó que los drones ucranianos atacaron también un edificio en Batáisk, al oeste de la ciudad.

«En Batáisk resultaron heridas siete personas, cuatro de ellos fueron atendidos por los médicos en el lugar de los hechos, tres fueron hospitalizados en el hospital de la ciudad. Uno de ellos murió pese a los esfuerzos de los médicos», escribió.

Según Slusar, los bomberos ya lograron extinguir el incendio en el buque y evitar que tuviera lugar un derrame de crudo.

El Ministerio de Defensa ruso informó este jueves que durante la pasada noche las fuerzas de defensa antiaéreas «interceptaron y destruyeron 47 drones ucranianos de ala fija», la mayoría (31) en la región fronteriza de Briansk.

También fueron derribados cinco sobre el mar Negro, cuatro sobre la anexionada península de Crimea, cuatro sobre Bélgorod y tres en la región de Rostov.EFE

