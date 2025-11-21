Al menos tres muertos tras un terremoto de magnitud 5,5 en Bangladés

Al menos tres personas murieron tras el terremoto de magnitud 5,5 que sacudió este viernes Bangladés, de acuerdo con un balance provisional del departamento de salud.

El sismo se produjo a las 10H38 locales (04H38 GMT), cerca de la ciudad de Narsingdi, a unos 33 kilómetros de la concurrida capital, Daca, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El sistema del USGS que proporciona evaluaciones preliminares sobre el impacto de los terremotos había estimado la posibilidad de que se produjeran «muertes significativas» y daños.

Según el Departamento Meteorológico de Bangladés, que registró una magnitud de 5,7, el temblor duró 26 segundos y el epicentro se situó en Madhabdi, en el distrito de Narsingdi.

El terremoto provocó el pánico entre muchos habitantes de ese país de mayoría musulmana y 170 millones de habitantes, que se encontraban en sus casas en su día libre cuando oyeron una fuerte explosión y salieron corriendo al exterior.

Algunas personas lloraban, otras parecían conmocionadas, observaron periodistas de la AFP en Daca.

