Al menos tres muertos y 15 heridos deja accidente de un autobús en el suroeste de Colombia

Bogotá, 29 nov (EFE).- Al menos tres personas murieron y 15 más resultaron heridas este sábado luego de que un autobús se volcara en una rotonda en las afueras de la ciudad colombiana de Popayán, capital del departamento del Cauca (suroeste).

El Cuerpo de Bomberos de Popayán señaló que el autobús transitaba la carretera que une a esa ciudad con Cali, la principal urbe del suroeste de Colombia y capital del departamento del Valle del Cauca, cuando se accidentó, lo que dejó «15 personas heridas y tres fallecidos».

«Entre los heridos estaba una menor de edad, la cual fue extraída exitosamente por las unidades del Cuerpo de Bomberos», agregó la información.

Los bomberos señalaron además que está rescatando los cuerpos de las víctimas mortales del accidente. Hasta el momento, no se conocen las causas de lo ocurrido. EFE

