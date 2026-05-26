Al menos tres muertos y tres heridos tras derrumbe de un paso elevado en el centro de Seúl

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(Actualiza el número de fallecidos)

Seúl, 26 may (EFE).- Al menos tres personas fallecieron y otras tres resultaron heridas este martes tras el derrumbe de una estructura durante las obras de retirada de un paso elevado en una zona concurrida del centro de Seúl, informó la agencia local de noticias Yonhap.

El accidente se produjo alrededor de las 14:30 hora local (5:30 GMT) en el sitio de demolición del paso elevado, situado en el distrito de Seodaemun, cuando cayó parte de la estructura que estaba siendo desmontada, según la agencia.

En el sitio había 12 personas, tres de las cuales fallecieron y otras tres resultaron heridas, dijo Yonhap.

Los tres fallecidos son hombres de entre 50 y 60 años y, según la agencia, al menos dos de ellos parecen estar vinculados a las obras de demolición. Los otros tres heridos sufrieron lesiones en la cintura, cabeza y costillas, aunque no se detalló la gravedad de las mismas.

El accidente también obligó a suspender el servicio ferroviario entre la estación de Seúl y Sinchon, según informó la operadora estatal Korail.

La oficina presidencial dijo en un comunicado que el mandatario, Lee Jae-myung, ordenó hacer todo lo posible para gestionar las consecuencias del accidente y atender a los heridos, expresando su pesar por las víctimas y demandando una investigación rigurosa de las causas.

Las autoridades dijeron que el derrumbe ocurrió mientras se realizaba una inspección de seguridad, dijo la agencia.

El viaducto de Seosomun, construido en 1966, forma parte de una antigua infraestructura vial del centro de la capital. Las autoridades han impulsado su retirada por el envejecimiento de la estructura y problemas de seguridad detectados en inspecciones previas.

Yonhap señaló que estaba previsto que las obras de demolición concluyeran inicialmente a comienzos de junio y que Seúl planeaba finalizar la construcción de un nuevo viaducto en febrero de 2028. EFE

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