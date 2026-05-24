Al menos tres soldados muertos y cuatro heridos en ataque del Estado Islámico en Irak

2 minutos

Bagdad, 24 may (EFE).- Al menos tres soldados iraquíes murieron y otros cuatro resultaron heridos este domingo por la explosión de un artefacto colocado por presuntos yihadistas del Estado Islámico (EI) en la provincia norteña de Nínive.

En un comunicado, el Servicio de Antiterrorismo Iraquí (CTS) indicó que, en el marco de las campañas de inspección sobre el terreno llevadas a cabo por el CTS en diversas provincias iraquíes, un grupo de soldados fue atacado por «remanentes» del EI en el desierto de Hatra, al suroeste Nínive.

«El incidente provocó el martirio de tres combatientes y heridas a otros cuatro de los miembros de nuestro servicio», añadió la nota.

El CTS aseguró que sus fuerzas «seguirán cumpliendo con su deber nacional con el máximo valor y determinación», haciendo hincapié en que «la sangre pura de los mártires seguirá siendo un incentivo» para continuar persiguiendo «los remanentes del terrorismo y protegiendo la seguridad y la estabilidad de Irak».

El ataque se produjo en medio de las operaciones de las fuerzas iraquíes contra células activas en distintas zonas del país.

Ayer mismo, el Ejército iraquí anunció haber matado a cuatro supuestos yihadistas del EI en dos ataques aéreos y un operativo contra un escondite de la organización terrorista en una zona en el centro del país.

El EI controló amplias zonas de Irak entre 2014 y 2017, año en el que fue derrotado territorialmente en este país, si bien las autoridades iraquíes anuncian periódicamente la muerte de supuestos yihadistas y el desmantelamiento de células de la organización en operativos de las Fuerzas de Seguridad, en especial en el oeste del país.

La ONU advirtió en febrero pasado de que el grupo yihadista mantiene a unos 3.000 combatientes en Irak y en la vecina Siria, aunque la mayoría de estos se encuentran en territorio sirio. EFE

sy-kba/cgs/rod