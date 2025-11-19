Al menos un desaparecido y más de 170 edificios quemados en un incendio activo en Japón

1 minuto

Tokio, 19 nov (EFE).- Al menos una persona se encuentra desaparecida y más de 170 edificios han sido quemados en un extenso incendio declarado la noche del martes en un área residencial del suroeste de Japón, donde los bomberos continúan este miércoles intentando controlar y extinguir las llamas.

El departamento de bomberos de la ciudad de Oita, en la isla meridional de Kyushu, recibió una llamada de emergencia alrededor de las 17:45 hora local del martes (8:45 GMT) de un residente del distrito de Saganoseki, alertando de un incendio en una vivienda.

El incendio se ha propagado rápidamente, arrasando una zona residencial céntrica y quemando bosques circundantes al área, que se encuentra cerca de un puerto pesquero.

El incendio ha afectado ya a más de 170 edificios, entre ellos casas, y las autoridades no han sido capaces de contactar con un hombre de 76 años residente en la zona, según el balance oficial más reciente recogido por la cadena pública NHK.

El incendio forzó la evacuación de al menos 175 personas la noche del martes a un centro comunitario, de acuerdo a la citada cadena.

Más de 12 horas después de ser declarado, no hay aún indicios de cuándo podría quedar extinto.

Las autoridades de la prefectura homónima de Oita, donde se encuentra la ciudad afectada, creó un grupo de trabajo especial para analizar la evolución de la situación y los pasos a seguir. EFE

mra/sbb