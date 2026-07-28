Al menos un fallecido y 30 heridos al volcarse un autobús en la zona costera de Ecuador

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Quito, 28 jul (EFE).- Al menos una persona falleció y otras treinta resultaron heridas al volcase este martes un autobús de transporte público en la provincia costera del Guayas, en el suroeste de Ecuador, informó el Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911).

El organismo de socorro recibió a las 07:32 hora local (12:32 GMT) la alerta sobre un accidente y de inmediato coordinó la atención de emergencias con la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito, el Ministerio de Salud y el Cuerpo de Bomberos, entre otros.

De manera preliminar, el personal de las entidades de socorro informó de que, durante la evaluación primaria, se registran 30 personas heridas y una fallecida.

Los afectados recibieron atención prehospitalaria en el sitio para posteriormente ser trasladados a diferentes casas de salud, donde recibirán atención médica especializada.

De acuerdo con información proporcionada por las unidades en territorio, el siniestro se produjo por la pérdida de carril y posterior volcamiento de un autobús de transporte interprovincial. EFE

sm/eav