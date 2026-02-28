Al menos un herido por impacto de misil iraní en Haifa, al norte de Israel

1 minuto

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil en un edificio residencial en Haifa, en el norte de Israel.

«Los equipos médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños», afirmó el Cuerpo de Bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales, que especifica que el impacto se produjo en la planta 20 del edificio y se detuvo en la 17. EFE

