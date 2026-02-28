Al menos un herido por impacto de misil iraní en Haifa, al norte de Israel

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa, en el norte de Israel.

«Los equipos médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños», afirmó el cuerpo de Bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales, que especifica que el impacto se produjo en la planta 20 del edificio y se detuvo en la 17.

Según el Magen David Adom (MDA) servicio de emergencias israelí, el herido es un hombre de unos 50 años. Además, los paramédicos del MDA han atendido hasta el momento a «varios individuos» que resultaron heridos de camino a los espacios seguros y cuadros de ansiedad.

El Ejército de Israel ha detectado hasta ahora el lanzamiento de varias andanadas de decenas misiles en su territorio que han hecho sonar las alarmas en todo el país, movilizando a la población hacia búnkeres y habitaciones reforzadas.

«En respuesta a la agresión del enemigo hostil y criminal contra la República Islámica de Irán, ha comenzado la primera oleada de amplios ataques con misiles y drones de la República Islámica de Irán hacia los territorios ocupados», indicó la Guardia Revolucionaria iraní en un comunicado tras la primera oleada.

El Ejército israelí informó este sábado que su campaña militar ‘Rugido de León’ tiene como objetivo «decenas de objetivos militares» en Irán para eliminar lo que Israel considera «amenazas existenciales», en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación. EFE

ybp/mt/jgb