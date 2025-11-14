Al menos un herido por una explosión en un barrio de mayoría alauita en Damasco



Beirut, 14 nov (EFE).- Al menos una persona resultó herida este viernes a causa de una explosión de origen desconocido en el barrio damasceno de Mezzeh 86, habitado principalmente por la minoría alauita y donde las autoridades apuntan a un aparente atentado del que todavía se desconocen detalles.

La deflagración, que tuvo lugar a última hora de la tarde en una vivienda de la zona, causó heridas a una mujer no identificada, según confirmaron tanto la agencia oficial de noticias siria, SANA, como el canal de televisión estatal Al Ijbariya.

Según una fuente de seguridad citada por Al Ijbariya, se habría tratado de un atentado, pero las fuerzas sirias todavía están investigando para esclarecer los detalles de lo ocurrido y poder buscar a los autores.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización dedicada a contabilizar la violencia en el país, aseguró en un comunicado que tres explosiones sacudieron Mezzeh 86.

El barrio está habitado predominantemente por la minoría alauita, a la que pertenecían el derrocado presidente sirio, Bachar al Asad, y buena parte de su régimen.

Desde la caída de Al Asad, en diciembre de 2024, las nuevas autoridades sirias han denunciado una serie de ataques por parte de presuntos restos de su ejército en regiones de mayoría alauita, comunidad que ya sufrió un grave ataque el pasado marzo. EFE

