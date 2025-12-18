Al menos un militar hondureño lesionado en centro de acopio de material electoral

Tegucigalpa, 17 dic (EFE).- Al menos un soldado resultó este miércoles con una lesión en un ojo por un artefacto explosivo lanzado desde las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) guarda todo el material de las elecciones generales en Honduras del pasado 30 de noviembre.

El militar resultó con un herida en un ojo, mientras que otro compañero suyo fue alcanzado por un mortero que le daño el casco, según informaron medios locales de prensa.

Los hechos se produjeron durante una manifestación «pacífica» del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) frente al Infop a la que convocó la presidenta hondureña, Xiomara Castro, quien hoy le pidió a militantes de ese instituto político exigir el «voto por voto» en el conteo que falta para conocer al ganador de los comicios de noviembre.

En la manifestación de hoy frente al Infop estuvo el coordinador general de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, quien además es el esposo y principal asesor de la mandataria hondureña, acompañado de la candidata presidencial oficialista, Rixi Moncada, quien reiteró que no reconoce los resultados provisionales del CNE porque hubo un «fraude electoral».

Zelaya y Moncada incluso estuvieron acompañando al alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien busca la reelección y asegura que le están haciendo fraude.

La manifestación de los militantes de Libre se desarrollaba de manera pacífica, hasta que se produjo el lanzamiento de artefactos, por desconocidos, que lesionaron a los dos militares, sin que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, haya dicho si investigará quiénes fueron los culpables.

Hernández sí ordenó una investigación y la separación de la institución del responsable de lo sucedido, que le pidió la presidenta hondureña, sobre otro incidente violento, frente al Infop, el pasado lunes, cuando policías y militares dispersaron con cañones de agua y gas lacrimógeno a manifestantes de Libre que en algunos momentos de su protesta quemaron neumáticos e interrumpieron el tráfico del bulevar que cruza frente al centro de acopio del material de las elecciones.

La mandataria también le giró instrucciones similares al secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez.

El martes, Hernández anunció que la orden de la presidenta se cumplió y que había sido identificado y separado de la institución el oficial que ordenó que los activistas de Libre fueran dispersados haciendo uso de la fuerza, cuando se manifestaban de manera «pacífica». En ese incidente hubo varios manifestantes lesionados, al menos dos de ellos con heridas en la cabeza y el rostro.

El escrutinio especial del proceso para contar al menos 2.792 actas electorales que presentan inconsistencias, que se debió de iniciar el pasado día 13, tiene a los hondureños entre la incertidumbre y la suspicacia porque a casi tres semanas de los comicios no conocen los resultados.

Antes de la manifestación de hoy de Libre frente al Infop, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hizo un «llamado público» a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que están a disposición de ese organismo, para que se «desplacen de inmediato» al centro logístico donde se guarda todo el material de las elecciones generales, «con fines preventivos».

«Solicito a la comunidad internacional que esté atenta y documente lo que pueda ocurrir», añade el mensaje.

El candidato del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, encabeza los resultados preliminares con el 40,54 % de los votos, frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, que obtiene el 39,19 %, tras procesarse el 99,80 % de las actas.

La aspirante de Libre, Rixi Moncada, ocupa el tercer lugar con el 19,29 % de los sufragios.

El CNE tiene un plazo que, por ley, vence el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales. EFE

