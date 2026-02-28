Al menos un misil de la última andanada de Irán impacta en Tel Aviv

1 minuto

Jerusalén, 28 feb (EFE).- Al menos un misil de la última andanada disparada desde Irán hacia Israel impactó este sábado noche en Tel Aviv, el primero en conocerse que cae en la ciudad, señalaron distintos medios israelíes y recogió el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA).

«Tras el disparo de misiles hacia el Estado de Israel en el área de Tel Aviv: equipos del MDA se han desplegado para buscar las localizaciones en las que se han recibido estas informaciones», señaló el grupo de emergencias en un comunicado, acompañado de imágenes de un edificio destrozado y en llamas. EFE

