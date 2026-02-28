Al menos un misil de la última andanada de Irán impacta en Tel Aviv

Tel Aviv, 28 feb (EFE).- Al menos un misil de la última andanada lanzada desde Irán hacia Israel impactó en la noche de este sábado en Tel Aviv, el primero en conocerse que cae en la ciudad, señalaron distintos medios israelíes y el servicio de emergencias israelí del Magen David Adom (MDA).

«Tras el disparo de misiles hacia el Estado de Israel en el área de Tel Aviv: equipos del MDA se han desplegado para buscar las zonas en las que se han recibido estas informaciones», señaló el grupo de emergencias en un comunicado, acompañado de imágenes de un edificio destrozado y en llamas.

Los paramédicos están atendiendo a un hombre de unos 40 años que ha resultado herido de gravedad por impactos de metralla.

Se han registrado cuatro impactos en el centro de Tel Aviv, según el diario israelí Yedioth Ahronoth, que apunta que se desconoce si todos ellos se corresponden con la caída de proyectiles o con la de metralla tras sus intercepctaciones.

Sin embargo, el diario compartió una fotografía del momento del impacto de un misil en la ciudad.EFE

