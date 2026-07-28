Al menos un muerto, decenas de heridos y atrapados en Japón tras terremoto de magnitud 7,1

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Tokio, 28 jul (EFE).- Al menos una persona ha muerto, unas 80 han resultado heridas y se teme que hasta otras 30 se encuentren atrapadas en el derrumbe de un centro comercial en el sur de Japón, después de que un terremoto de magnitud 7,1 golpeara la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón.

Una persona fue hallada en una casa derrumbada en la ciudad de Yatsushiro y fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente, afirmó la agencia de noticias japonesa Kyodo citando a la Policía de Kumamoto.

La cadena de televisión nipona NHK informó por su parte de que unas 80 personas estaban recibiendo información médica en la localidad de Hikawa, situada en el distrito de Yatsushiro. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

Además, un centro comercial de la zona sufrió una explosión durante la tarde, y las autoridades temen que un gran número de personas permanezcan atrapadas en su interior, como recoge la agencia japonesa de noticias Kyodo.

El operador del centro comercial, Aeon Mall, declaró que la explosión se produjo después de que los empleados y los clientes hubieran evacuado el edificio, pero la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres japonesa explicó que muchos podrían estar atrapados dentro, y algunos de ellos heridos.

Según NHK, se ha perdido el contacto con entre 20 y 30 empleados del centro, y las autoridades tratan de confirmar si se encuentran atrapados en el interior del edificio.

En imágenes publicadas por NHK puede verse el centro comercial, ubicado en la localidad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.

Aunque las autoridades japonesas no han confirmado por el momento víctimas mortales, la primera ministra, Sanae Takaichi, afirmó en un comunicado en la red social X que se han confirmado heridos «así como el colapso de edificios, daños en carreteras y incendios, entre otros».

El sismo tuvo lugar a las 16.27 hora local (07.27 GMT), y su epicentro se ubicó a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, ubicada en la isla japonesa de Kyushu, detalló la agencia meteorológica japonesa (JMA), que inicialmente dio una alerta por tsunami que ya ha sido retirada.

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, indicó por su parte en una intervención ante los medios que se ha desplegado a 3.600 miembros de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) para asistir en las labores de búsqueda y rescate.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE

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(foto)(vídeo)