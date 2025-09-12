Al menos un muerto en otro bombardeo israelí contra Líbano, el segundo mortal en 24 horas

Beirut, 12 sep (EFE).- Al menos una persona murió este viernes en un nuevo bombardeo israelí contra la localidad de Aitaroun, en el sur del Líbano, después de que otro ataque atribuido al Estado judío ya dejara otro fallecido la víspera.

El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública informó en un comunicado del fallecimiento de una persona a causa del bombardeo, sin ofrecer detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias en que se produjo.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií Hizbulá.

El jueves mismo, un avión no tripulado alcanzó a una motocicleta que circulaba por la carretera que une las localidades también meridionales de Ain Baal y Bazourieh, donde las autoridades confirmaron la muerte de un individuo.

Este tipo de acciones continúan mientras el Líbano comienza el proceso de desarme de Hizbulá.

La semana pasada, el Consejo de Ministros anunció que el Ejército comenzará a implementar una hoja de ruta para poner fin a la presencia armada del movimiento chií en base a sus capacidades, aunque ya avisó de que estas son limitadas en términos logísticos, materiales y de personal. EFE

