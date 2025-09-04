Al menos un muerto en un ataque con dron contra un vehículo en el noroeste de Siria

2 minutos

Beirut, 4 sep (EFE).- Al menos una persona murió este jueves en el bombardeo de un dron contra un vehículo que circulaba por la carretera que lleva al Aeropuerto Internacional de Alepo, en el noroeste de Siria, informó la agencia oficial de noticias del país árabe, SANA.

Un avión no tripulado atacó a un coche en dicha carretera, lo que causó el fallecimiento de un individuo no identificado, según fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por SANA, que también difundió imágenes del vehículo totalmente destruido y calcinado.

Las autoridades no atribuyeron la acción a ningún actor, aunque el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró en un comunicado que el dron pertenecía a la coalición internacional de lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI), liderada por Estados Unidos.

Según la versión ofrecida por la organización, el ataque causó la muerte de dos personas, una de las cuales se cree que pertenecía a un grupo yihadista.

Este tipo de acciones selectivas son poco comunes en el país desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad el pasado diciembre, si bien anteriormente se registraban algunos bombardeos de dron atribuidos a Israel contra miembros de milicias proiraníes o del grupo chií libanés Hizbulá.

Sin embargo, en el noroeste de Siria, antiguo bastión opositor, se producen a veces operaciones de la coalición internacional contra altos mandos del EI, formaciones afiliadas a la red terrorista Al Qaeda u organizaciones extremistas presentes en la zona.

Hace dos semanas, una redada de la alianza antiyihadista en la provincia de Idlib, vecina a Alepo, acabó con la vida de un presunto responsable del Estado Islámico. EFE

