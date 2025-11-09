Al menos un muerto en un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

El Cairo, 9 nov (EFE).- Al menos una persona murió este domingo en un ataque con dron efectuado por Israel contra un vehículo que transitaba por una carretera en el sur del Líbano, en medio de una intensificación de este tipo de acciones del Estado judío pese a la tregua que entró en vigor en noviembre del año pasado.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés dijo en un comunicado que «el ataque enemigo israelí» tuvo lugar en la carretera que conecta las localidades meridionales de Al Sawana y Jirbet Selm, y provocó «el martirio de un ciudadano», sin aportar más detalles.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) afirmó que la acción fue efectuada con un dron que disparó tres proyectiles contra una camioneta.

El medio estatal informó, además, de que a lo largo de la mañana de este domingo varios aviones de guerra de Israel sobrevolaron «a media altitud» la región sureña libanesa de Marjayún, donde se detectaron «drones espía» que también fueron avistados en el distrito de Tiro.

Estas operaciones se producen después de que el sábado al menos tres personas murieran y otras resultaran heridas en dos puntos del sur del Líbano, de acuerdo con el Ministerio de Salud libanés, mientras que el Ejército israelí confirmó que uno de los ataques tuvo como objetivo a unos contrabandistas de armas de un grupo aliado a Hizbulá.

Asimismo, el jueves Israel bombardeó cinco localidades meridionales libanesas tras pedir la evacuación de una serie de edificios que asegura contenían infraestructura perteneciente a Hizbulá, lo que causó al menos un herido.

El Estado judío mantiene que su campaña está dirigida contra objetivos de Hizbulá y que con ella pretende evitar que el movimiento chií retome su actividad en el territorio libanés, según explicó en la red social X el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes, Avichay Adraee.

El Estado judío ya venía atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, pero recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra presuntos miembros e instalaciones pertenecientes a Hizbulá. EFE

