Al menos un muerto en un ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano

2 minutos

Beirut, 16 dic (EFE).- Al menos una persona murió este martes en un ataque israelí contra un vehículo en una carretera del distrito de Marjayoun, en el sur del Líbano, informaron fuentes oficiales.

«Un ataque del enemigo israelí ocurrido hoy contra un vehículo en la carretera Al Adaysseh-Markab en el distrito de Marjayoun resultó en la muerte de un ciudadano», indicó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin dar más detalles del fallecido.

Minutos antes, el Ejército de Israel había anunciado que atacó a dos supuestos miembros del grupo libanés chíi Hizbulá en Al Tayeb, en Marjayoun, y en Sablain, ambas localidades ubicadas en el sur del Líbano.

Pese al alto el fuego el fuego entre Israel y el Líbano, que cumplió un año desde su entrada en vigor a finales de noviembre, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés, donde todavía mantiene posiciones cerca de la frontera, son prácticamente diarios y especialmente intensos desde hace semanas.

Israel mató a 380 presuntos miembros de Hizbulá desde que comenzó la tregua, según indicaron recientemente fuerzas armadas israelíes en un comunicado en el que acusaron al grupo chií de violar el acuerdo de tregua en 1.900 ocasiones.

Mientras, Naciones Unidas denunció que, hasta ahora, al menos 127 civiles habían muerto en los ataques, casi diarios, contra el Líbano.

El Ejército israelí justifica que estos ataques se deben a que Hizbulá está intentando rearmarse, mientras el Gobierno libanés prosigue con sus esfuerzos para el desarme del grupo chíi, pero sin resultados. EFE

