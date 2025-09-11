The Swiss voice in the world since 1935

Al menos un muerto en un ataque israelí contra una motocicleta en el sur del Líbano

Beirut, 11 sep (EFE).- Al menos una persona murió este jueves en un ataque israelí contra una motocicleta que circulaba por el distrito de Tiro, en el sur del Líbano, en una continuación de sus acciones bélicas contra territorio libanés pese a los esfuerzos en marcha para desarmar al grupo chií libanés Hizbulá.

El bombardeo fue perpetrado por un avión no tripulado en la carretera que une las localidades de Ain Baal y Bazourieh, donde perdió la vida una persona, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública, sin ofrecer detalles sobre la identidad de la víctima.

Este mismo lunes, una oleada de bombardeos israelíes contra el Valle de la Bekaa, en el este del país, dejó cinco fallecidos más y otros tantos heridos en diferentes áreas.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas de Hizbulá.

Este tipo de acciones continúan mientras el Líbano comienza el proceso de desarme del movimiento chií.

La semana pasada, el Consejo de Ministros anunció que el Ejército comenzará a implementar una hoja de ruta para poner fin a la presencia armada de Hizbulá en base a sus capacidades, aunque ya avisó de que estas son limitadas en términos logísticos, materiales y de personal. EFE

