Al menos un muerto en un ataque israelí contra una zona libanesa alejada de la divisoria

2 minutos

Beirut, 10 nov (EFE).- Al menos una persona murió este lunes en el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo en la localidad de Al Bissariyeh, en el sur del Líbano y a unos 35 kilómetros de la frontera de facto entre ambos países, donde se solían concentrar los ataques.

«Un ataque del enemigo israelí contra un coche en el pueblo de Al Bissariyeh, en el distrito de Sidón, causó el fallecimiento de un ciudadano», anunció en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

El departamento gubernamental no ofreció detalles sobre la acción, pero la Agencia Nacional de Noticias (ANN) especificó que fue perpetrada por un avión no tripulado y que alcanzó al vehículo en una carretera principal a medio camino entre Al Bissariyeh y la costera Sarafand.

El Estado judío ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, si bien recientemente intensificó todavía más sus bombardeos contra lo que argumenta son miembros e instalaciones del grupo chií Hizbulá.

En este contexto, el Ejército israelí lanzó el pasado jueves órdenes de evacuación para una serie de edificios en las localidades meridionales de Tayr Debba, Taybeh, Aita al Jabal, Zawtar al Shariqiyah y Kfardounine, donde posteriormente bombardeó supuestas infraestructuras de Hizbulá.

Los ataques levantaron fuertes condenas por parte de las autoridades libanesas, que han vuelto a pedir presión a la comunidad internacional para que Israel cese sus ataques. EFE

njd/cgs/mb