Al menos un muerto en un nuevo bombardeo de un dron israelí contra el sur del Líbano

(Actualiza con la versión del Ejército israelí, que asegura que la víctima era un miliciano de Hizbulá)

Beirut/Jerusalén, 22 ago (EFE).- Al menos una persona murió este viernes en el bombardeo de un dron israelí contra una vivienda en la localidad de Aita al Shaab, en el sur del Líbano, que sigue siendo objetivo de reiterados ataques pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre.

Un avión no tripulado israelí atacó esta mañana el pueblo, ubicado en el distrito de Bint Jbeil, donde la acción causó el fallecimiento de una persona no identificada, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), el bombardeo tuvo como objetivo una vivienda de la localidad.

En un comunicado posterior, el Ejército israelí dijo que el ataque mató a un miliciano de Hizbulá involucrado en intentos de rehabilitar infraestructuras de la organización terrorista.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado octubre y sus últimas operaciones coinciden con nuevas medidas por parte del Líbano para acabar con la presencia armada del grupo chií Hizbulá.

Hace dos semanas, el Consejo de Ministros libanés encargó al Ejército del país la preparación de una hoja de ruta para el desarme del movimiento chií, que se debe implementar antes de final de año, y dos días más tarde aprobó los objetivos de una propuesta de plan estadounidense con ese mismo fin. EFE

