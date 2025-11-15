Al menos un muerto en una explosión de una fábrica pirotécnica en el sur de Pakistán

2 minutos

Islamabad, 15 nov (EFE).- Al menos un trabajador de una fábrica pirotécnica situada en el sur de Pakistán murió este sábado tras una explosión en las instalaciones de la factoría, según la Policía paquistaní.

«Según el informe preliminar del superintendente policial, un trabajador murió en la explosión, aunque existe la posibilidad de que más empleados hayan quedado atrapados bajo los escombros, por lo que los equipos de rescate están trabando en su retirada», dijo el Departamento de Interior de la provincia de Sindh, donde se produjo la explosión.

El suceso tuvo lugar en una fábrica de fuegos artificiales en la zona de Laghari Goth, en la localidad de Hyderabad, y provocó un incendio, según detalló el Gobierno de Sindh.

En imágenes difundidas por medios paquistaníes y en las redes sociales se observa como la explosión y el incendio posterior provocaron una gran columna de humo visible desde varios kilómetros de distancia.

«Debe investigarse de inmediato el estatus legal de la fábrica. Es necesario determinar si se contaba con la licencia legal y si se cumplían los principios de seguridad requeridos para la fabricación de fuegos artificiales», dijo el ministro del Interior de Sindh, Zia ul Hassan Lanjar.

En la zona del suceso se han desplegado bomberos, equipos de rescate y agentes policiales.

Los derrumbes, incendios y otros accidentes industriales son frecuentes en Pakistán, en ocasiones por el precario estado de las infraestructuras y a la falta de mantenimiento, factores alimentados por prácticas ilegales en el sector de la construcción. EFE

aa-jgv/lar