Al menos un muerto por intensos bombardeos rusos en Kiev

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Rusia bombardeó intensamente Kiev este domingo, dejando al menos un muerto, días después de un letal ataque ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Moscú al que el presidente ruso, Vladimir Putin, prometió dar una respuesta militar.

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon varias series de explosiones que hicieron temblar los edificios y vieron trazadoras surcando el cielo negro.

También oyeron ráfagas de ametralladora que intentaban, al parecer, abatir un dron que zumbaba sobre el centro de la ciudad.

«Esta noche, la región de Kiev vuelve a sufrir un ataque masivo enemigo con drones de ataque, misiles de crucero y misiles balísticos», dijo Mikola Kalashnik, jefe de la administración ministerial regional.

Unas horas antes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y la embajada de Estados Unidos en Kiev se habían mostrado preocupados por la posibilidad de un inminente ataque ruso.

Las explosiones hicieron temblar un edificio residencial cerca del distrito gubernamental, mientras decenas de personas se refugiaban en una estación de metro subterránea en el centro de la ciudad, constataron periodistas de la AFP.

A los residentes se les ordenó permanecer en los refugios, ya que las autoridades municipales advirtieron que se habían desatado incendios.

Los ataques dejaron al menos un muerto y 21 heridos, de los que 13 tuvieron que ser hospitalizados, indicó en Telegram el alcalde de la capital, Vitali Klitschko.

Según Klitschko, se reportaron daños en todos los distritos de la ciudad y se declaró un incendio en una escuela. Además, un ataque contra un centro de negocios dejó a personas atrapadas en un refugio, dijo.

Se activó una alerta aérea en todo el país debido a este ataque «masivo» contra la capital, en el que Rusia empleó «misiles de diversos tipos y drones», indicó el ejército ucraniano.

En el centro de Ucrania, los bombardeos dejaron al menos siete heridos en la región de Dnipropetrovsk, y once en la de Cherkasi, según las autoridades regionales.

– Advertencia –

El presidente Zelenski había advertido el sábado sobre un inminente y masivo ataque ruso contra el país.

«Vemos indicios de preparativos para un ataque combinado sobre el territorio ucraniano, incluyendo Kiev, con diversos tipos de armas», en particular el misil Oreshnik de alcance intermedio, declaró Zelenski.

La embajada estadounidense en Kiev también había «recibido información sobre un ataque aéreo potencialmente importante que podría ocurrir en cualquier momento», según un comunicado en su sitio web.

Moscú ya ha utilizado el Oreshnik en dos ocasiones desde el inicio de su invasión de Ucrania en febrero de 2022: en noviembre de 2024 contra una fábrica militar, y en enero de 2026 contra una fábrica aeronáutica en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras de la OTAN.

En ambos casos, los misiles no llevaban ojivas nucleares.

Vladimir Putin había prometido una respuesta militar tras un ataque de drones ucranianos contra edificios educativos de Starobilsk, en territorio ucraniano ocupado por Moscú, en la noche del jueves, que dejó al menos 18 muertos y más de 40 heridos.

Kiev negó haber apuntado contra objetivos civiles y afirmó que atacó a una unidad rusa de drones estacionada en la región.

Zelenski llamó a la comunidad internacional a ejercer «presión» sobre Rusia y disuadirla de un ataque de este tipo, y advirtió que Ucrania «responderá plenamente y de manera equivalente a cada ataque ruso».

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