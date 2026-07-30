Al menos un muerto por un ataque a una empresa china en Kuwait atribuido a Irán

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El Cairo, 30 jul (EFE).- Al menos una persona murió este jueves en un ataque atribuido a Irán a una empresa china en el norte de Kuwait, informó el Ministerio de Defensa del país del golfo Pérsico, en medio de una nueva escalada de ataques y represalias entre Estados Unidos e Irán en el marco de la guerra iniciada el 28 de febrero.

«La atroz agresión iraní tuvo como objetivo un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país, causando la muerte de un trabajador y daños materiales significativos al inmueble», dijo el portavoz del citado ministerio, Saud al Atwan, en un comunicado.

Añadió que «las autoridades competentes comenzaron de inmediato a tomar las medidas necesarias y a abordar la situación en coordinación con las partes involucradas».

Al Atwan reiteró, asimismo, que las Fuerzas Armadas de su país «reafirman su compromiso de cumplir con sus responsabilidades con la máxima eficiencia y de adoptar todas las medidas necesarias para proteger la soberanía nacional y salvaguardar su seguridad y estabilidad a fin de preservar la seguridad de los ciudadanos y residentes».

Las afirmaciones del portavoz castrense, que no precisó si se trata de un ataque con drones o misiles ni tampoco el nombre de la empresa china, se producen pocas horas después de que el Ejército de Jordania afirmara haber interceptado y derribado cinco misiles lanzados contra su territorio, una acción que también atribuyó a Irán.

La Guardia Revolucionaria iraní no ha reivindicado hasta el momento esos nuevos ataques, si bien en las últimas semanas ha sido acusada de lanzar decenas de agresiones con misiles y drones contra aliados de Estados Unidos en Oriente Medio, incluidos Baréin, Jordania y Kuwait.

Los ataques de este jueves se producen también después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) anunciara haber completado una nueva oleada de ataques contra Irán impactando decenas de objetivos militares, en respuesta a un intento de lanzamiento de misiles contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio.

La nueva ofensiva estadounidense se produjo un día después de que la Guardia Revolucionaria lanzara varios misiles balísticos contra posiciones estadounidenses en Oriente Medio, aunque todos fueron interceptados, de acuerdo con el mando militar estadounidense. EFE

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