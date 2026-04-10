Al menos un muerto y 14 heridos tras explosión de almacén con pirotecnia en sur de Rusia

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Moscú, 10 abr (EFE).- Al menos una persona murió y otras 14 resultaron heridas, incluidos varios menores, tras la explosión hoy de un almacén con pirotecnia en la ciudad rusa de Vladikavkaz, en la república de Osetia del Norte-Alania, en el sur de Rusia.

«Los rescatistas extrajeron bajo los escombros el cuerpo de una víctima», informó el servicio de prensa del Ministerio de Emergencias de Rusia, citado por la agencia RIA Nóvosti.

Además, el líder de la república, Serguéi Meniáilo informó en Telegram de 14 heridos, incluyendo a dos menores de edad.

Añadió que hasta el momento el estado de cuatro de los heridos es «extremadamente grave».

«Según informaciones del Ministerio de Emergencias, tuvo lugar una potente explosión en almacenes ubicados en el callejón Partizanski», aseveró.

Varios medios rusos indican que se trató de una explosión en un almacén pirotécnico y descartaron un posible ataque de drones ucranianos.

«En el lugar de los hechos en Vladkiavkaz trabajan los servicios de emergencias, representantes de los órganos policiales e investigadores, autoridades republicanas y dirigentes», señaló el líder regional, que llamó a la población a «no dejarse llevar por el pánico y confiar solo en informaciones oficiales».

Según Meniáilo, «en el lugar de los hechos se creó un puesto de mando» para paliar las consecuencias del desastre. EFE

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