Al menos un muerto y 16 heridos en atropello múltiple en Berlín durante el Día del Orgullo

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(Actualiza con declaraciones tras nuevo balance de heridos con 16 heridos)

Berlín, 25 jul (EFE).- Al menos una persona murió y otras 16 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el coche que utilizó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín.

«Por el momento hablamos de 17 directamente afectados, y uno de ellos murió tras los intentos de reanimarla», explicó Florian Nath, portavoz de la Policía de Berlín.

«Tenemos varias personas heridas de gravedad por cuya vida se teme», abundó.

Previamente, otro portavoz de la Policía de Berlín explicó que sobre las 22:00 (20:00 GMT) un coche entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas, algo tras lo que las autoridades buscan a «un posible sospechoso» o «posibles sospechosos» responsables del atropello.

Hay un amplio dispositivo policial desplegado en la zona empleada en esta jornada por miles de personas para celebrar el Día del Orgullo LGBTI, que fue suspendido antes de tiempo.

El vehículo utilizado en el atropello, una furgoneta blanca, fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten, gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, una cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.

Tras la suspensión del evento, los participantes de la fiesta fueron evacuados siguiendo las órdenes de la organización.

Después del atropello, la policía vació el parque para poder realizar sus labores de investigación, convirtiéndolo en una gran escena del crimen.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó un «hecho horrible» que marcó una jornada que se había celebrado en un ambiente festivo, pacífico y muy bien organizado, aunque reconoció que las autoridades deben analizar aún cómo un coche pudo entrar en la zona donde se encontraban los participantes de la fiesta.

«Hemos pasado de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría a un acto con un muerto y muchos heridos», lamentó Wegner.

«Berlín es la ciudad de la libertad y de la diversidad y se va a seguir posicionando así», abundó el alcalde de la ciudad-estado de Berlín.

Para el Día del Orgullo LGBTI la Policía de Berlín había desplegado para asegurar el evento más de 2.000 policías.

Tras el atropello se movilizaron varios centenares de agentes, además un centenar de operativos de los servicios sanitarios, entre ambulancias y bomberos en una zona que quedó acordonada. EFE

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(foto)(video)