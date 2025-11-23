Al menos un muerto y 21 heridos en el ataque israelí contra suburbios del sur de Beirut

1 minuto

El Cairo, 23 nov (EFE).- Al menos una persona murió este domingo y 21 resultaron heridas en un ataque lanzado por Israel contra los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como Dahye, en la primera acción en meses contra esta zona del sur de la capital libanesa, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública libanés afirmó en un escueto comunicado que «el ataque aéreo israelí contra los suburbios del sur de Beirut esta tarde se saldó, según un balance inicial, con una persona muerta y veintiuna heridas», sin identificar al fallecido.

De acuerdo con el Ejército israelí, el bombardeo «de precisión» fue contra un objetivo «clave» del grupo chií libanés Hizbulá.EFE

