Al menos un muerto y 28 heridos, entre ellos españoles, por el temporal en sur de Portugal

(Actualiza la cifra de heridos y las nacionalidades)

Lisboa, 15 nov (EFE).- Al menos una persona falleció y otras 28 resultaron heridas, entre ellas españoles, portugueses y británicos, como consecuencia de fenómenos extremos de viento fuerte en el sur de Portugal, que provocaron este sábado la caída de un techo en un restaurante y estragos en un camping de Albufeira.

El comandante regional del Algarve de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Vitor Vaz Pinto, en rueda de prensa, confirmó que dos de los heridos se encuentran en estado grave.

Vaz Pinto también informó que los heridos tienen edades entre los 6 y los 85 años.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó a través de una nota publicada en web de la Presidencia su solidaridad con los familiares de la víctima mortal, consecuencia del paso de la depresión Claudia, esta mañana en Albufeira.

La víctima mortal se produjo en un camping de Albufeira.

Asimismo, deseó una «pronta recuperación a los ciudadanos heridos».

Otras dos personas murieron el jueves en la zona de Seixal, en el área metropolitana de Lisboa, después de que la vivienda en la que se encontraban se inundara por la lluvia.

El jueves 32 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas debido a las inundaciones en los municipios de Abrantes, Salvaterra de Magos, Seixal y Pombal.

Desde el miércoles, la ANEPC ha registrado 3.363 incidencias relacionadas con la situación meteorológica, entre ellas inundaciones, caídas de árboles y estructuras y deslizamientos.

El temporal se espera que ese alargue durante el fin de semana, al menos hasta la madrugada del lunes. EFE

