Al menos un muerto y 40 incidentes registrados tras las elecciones de Bangladés

2 minutos

Daca, 14 feb (EFE).- Al menos una persona murió en un enfrentamiento entre facciones rivales del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) y hubo cerca de 40 incidentes de violencia menor en Bangladés tras la victoria electoral de la formación, informaron fuentes policiales.

«Una persona murió en un enfrentamiento en Munshiganj y se registraron aproximadamente 40 incidentes de violencia menor y choques en todo el país tras las elecciones», confirmó a EFE el inspector general adjunto de la jefatura de la Policía de Bangladés, AHM Shahadat Hossain, este sábado.

La Policía aclaró que no se registraron víctimas mortales durante la jornada electoral, aunque 22 personas resultaron heridas en altercados menores y 32 individuos fueron arrestados.

Los disturbios se producen mientras el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) avanza hacia la formación del próximo gobierno tras una victoria aplastante, obteniendo 209 escaños según los resultados extraoficiales de la Comisión Electoral.

La celebración se ha visto empañada por la muerte del joven en Munshiganj, una región en el centro del país, durante un enfrentamiento entre facciones rivales del BNP, en lo que se considera uno de los incidentes más graves desde la votación.

La violencia no se ha limitado a disputas internas pues las denuncias en diversas zonas incluyen ataques contra simpatizantes de partidos rivales y agresiones contra familias de la minoría hindú.

Ante esta situación, la alianza de los once partidos de la oposición denunció el viernes una ola de violencia coordinada contra sus activistas en todo el territorio nacional.

Shafiqur Rahman, jefe de Jamaat e Islami, miembro de la coalición opositora, condenó este sábado a través de sus redes sociales los ataques basados en posiciones políticas.

Rahman instó a las fuerzas del orden a realizar investigaciones imparciales y documentar cada incidente para asegurar que los responsables de esta inestabilidad sean llevados ante la justicia. EFE

