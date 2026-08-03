Al menos un muerto y 5 heridos al explotar una bombona de gas en un concesionario en Dubái

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Dubái, 3 ago (EFE).- Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas este lunes al explotar una bombona de gas en un concesionario de automóviles en Dubái, la capital financiera de Emiratos Árabes Unidos (EAU), informaron en un comunicado las autoridades locales.

La Oficina de Medios de Dubái anunció en su cuenta de X que los equipos de la Defensa Civil de la ciudad emiratí «están respondiendo a un incidente causado por la explosión de un cilindro de gas en un salón de automóviles en la calle Sheij Zayed», una de las carreteras principales y que cruza la localidad de punta a punta.

La explosión «causó un muerto y cinco heridos», añadió la fuente, que indicó que los equipos de emergencia «continúan brindando la atención médica necesaria a los heridos», sin aportar detalles sobre la gravedad de las lesiones o los daños materiales resultantes del incidente.

Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión, mientras que tampoco se ha informado de la ubicación exacta del incidente ni de la nacionalidad de las víctimas.

Si bien este tipo de sucesos son poco habituales en Dubái, las condiciones meteorológicas extremas en la ciudad en verano suelen propiciar accidentes relacionados con combustibles, aires acondicionados o motores.

La ciudad registra este lunes unas temperaturas máximas de 46 grados centígrados y unas mínimas de 34, según el Centro Nacional de Meteorología de Emiratos Árabes Unidos. EFE

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