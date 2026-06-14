Al menos un muerto y cuatro heridos en un ataque israelí contra suburbios al sur de Beirut

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El Cairo, 14 jun (EFE).- Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas este domingo en un ataque israelí contra una zona de los suburbios situados al sur de Beirut, conocidos como el Dahye, en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz cuya firma se anunció como inminente.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa informó de la muerte de una persona y de cuatro heridos, a los cuales no identificó, en un bombardeo aéreo israelí contra el municipio de Al Ghobeiry, en la provincia de Monte Líbano, en la misma jornada en la que una delegación de Catar viajó a Teherán para impulsar la firma del acuerdo. EFE

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