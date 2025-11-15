Al menos un muerto y más de una veintena de heridos por el temporal en el sur de Portugal

1 minuto

Lisboa, 15 nov (EFE).- Al menos una persona falleció y una veintena resultaron heridas este sábado como consecuencia de fenómenos extremos de viento fuerte en el sur de Portugal, que provocaron la caída de un techo en un restaurante y estragos en un camping de Albufeira.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expresó en una nota publicada en la página web de la Presidencia su solidaridad con los familiares de la víctima mortal, consecuencia del paso de la depresión Claudia.

Asimismo, deseó una «pronta recuperación a los ciudadanos heridos».

El jueves, otras dos personas murieron en la zona de Seixal, en el área metropolitana de Lisboa, después de que la vivienda en la que se encontraban se inundara por la lluvia.

Según las cifras de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), 20 personas resultaron heridas este sábado por la caída de un techo en un restaurante, mientras que los fuertes vientos también provocaron graves daños en un camping de Albufeira, dejando dos heridos y un desaparecido.

Desde el miércoles, la ANEPC ha registrado 3.363 incidencias relacionadas con la situación meteorológica, entre ellas inundaciones, caídas de árboles y estructuras y deslizamientos.

El jueves 32 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas debido a las inundaciones en los municipios de Abrantes, Salvaterra de Magos, Seixal y Pombal.

Se espera que el temporal se alargue al menos hasta la madrugada del lunes. EFE

lmg/agf