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Al menos un muerto y múltiples heridos tras colisión de dos trenes en Bedford (Inglaterra)

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Londres, 19 jun (EFE).- La colisión este viernes de dos trenes cerca de Bedford (centro de Inglaterra) ha dejado al menos una persona fallecida y «un número de heridos» que está siendo atendido por los servicios de emergencia y ha provocado la suspensión de rutas ferroviarias hacia el norte de Londres.

«Sabemos que un número de personas ha resultado herida y que una persona tristemente ha fallecido» tras la colisión de dos trenes en la ruta de Bedford, dijo la Policía Británica de Transporte (BTP) en un comunicado. EFE

rb/jrg

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