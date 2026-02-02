Al menos un muerto y ocho heridos en dos nuevos ataques israelíes contra el Líbano

Beirut, 2 feb (EFE).- Al menos una persona murió y otras ocho resultaron heridas este lunes en dos ataques israelíes contra el sur del Líbano, en medio de una nueva intensificación de este tipo de acciones contra lo que el Estado judío describe como objetivos del grupo chií libanés Hizbulá.

Por un lado, un bombardeo alcanzó la localidad de Ansariyeh, alejada de la frontera común entre ambos países y donde se registró el fallecimiento de una persona a causa de la acción, que también hirió a otras cuatro, informó el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano en un comunicado.

Un segundo ataque dejó otros cuatro heridos en Qlailah, también en el sur del país, según la nota.

El Ejército israelí solo se ha pronunciado hasta ahora sobre el bombardeo en Ansariyeh, que afirmó estuvo dirigido contra un miembro de Hizbulá, sin ofrecer más detalles.

Todo ello se produce después de que ya el domingo muriera un ciudadano y otros cuatro resultaran heridos, entre ellos un menor, en dos ataques contra la región meridional, al menos uno de ellos contra un vehículo.

Israel sigue atacando asiduamente el territorio libanés pese al alto el fuego en vigor entre ambos países desde hace más de un año, tanto con bombardeo selectivos contra coches como con oleadas contra presuntos almacenes de armas e infraestructura supuestamente perteneciente a Hizbulá. EFE

