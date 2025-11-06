Al menos un muerto y tres heridos en los bombardeos israelíes contra el sur del Líbano

Beirut, 6 nov (EFE).- Al menos una persona murió y otras tres resultaron heridas este jueves en una serie de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano, donde Israel asegura haber tenido como objetivo infraestructura del grupo chií libanés Hizbulá.

«Los ataques del enemigo israelí contra la localidad de Toura, en el distrito de Tiro, causaron el fallecimiento de un ciudadano y heridas a otros tres, según el balance inicial», informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano.

Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), las acciones alcanzaron una zona abierta ubicada entre las localidades de Toura y Abbasiya.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró en un comunicado que su objetivo fue una «infraestructura» en la que Hizbulá fabricaba equipos para ayudar a reconstruir sus capacidades tras la guerra del pasado año.

El Estado judío continúa atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde hace casi un año, si bien recientemente ha intensificado todavía más sus bombardeos contra lo que argumenta son miembros e instalaciones pertenecientes a Hizbulá.

Este mismo jueves, el movimiento chií alertó de que entrar en negociaciones solo sirve a los intereses de Israel e insistió en que su desarme debe abordarse en el marco de una estrategia nacional consensuada, no en respuesta al «chantaje» israelí.

Las declaraciones se produjeron después de que el presidente libanés, Joseph Aoun, expresara su disposición a mantener negociaciones con el Estado judío, una propuesta supuestamente promovida por Washington la semana pasada durante una visita de su enviada especial Morgan Ortagus al Líbano. EFE

