Al menos un muerto y un herido en varios ataques israelíes contra el sur y este del Líbano

2 minutos

El Cairo, 25 ene (EFE).- Al menos una persona murió y otra resultó herida este domingo en intensos ataques con misiles israelíes contra distintas zonas del sur y del este del Líbano, donde Israel dijo haber atacado «estructuras desde la que operaba» el grupo chií libanés Hizbulá.

«El ataque enemigo en el área entre las ciudades de Khirbet Selm y Kfar Dunin en el distrito de Bint Jbeil resultó con la muerte de un ciudadano y otro resultó herido», según un recuento inicial del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública Libanés, recogido por la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

La agencia estatal informó durante el mediodía de este domingo de diferentes ataques e incursiones en Nabi Chit, localidad situada en la provincia de Baalbek dentro del Valle de la Becá, en el este del Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) justificaron en un comunicado anterior que habían atacado tres objetivos de Hizbulá en distintas zonas del Líbano, entre ellos «una estructura desde la que operaban en la zona de Bir al Sansal, en el sur» del país.

Aseguraron que, recientemente, «identificaron la actividad terrorista de operativos de Hizbulá en el lugar, que se utilizaba como fábrica de armas» para el grupo chií.

Las FDI también informaron de que realizaron «otro ataque en la zona de Becá» contra supuesta «infraestructura militar perteneciente a Hizbulá».

Además, aseguraron que «atacaron a un terrorista de Hizbulá en la zona de Bazouriye, en el distrito de Tiro, también ubicado en el sur del Líbano.

Anteriormente, la ANN había explicado que «una motocicleta se incendió en Bazouriye», pero afirmó que se había «debido a un cortocircuito eléctrico, y que no hubo ningún objetivo».

Israel ha continuado atacando con frecuencia el territorio libanés pese al alto el fuego acordado entre ambos países a finales de 2024, cuando terminó la guerra entre este país y Hizbulá. EFE

