Al menos un sospechoso detenido por el robo del Louvre cuando trataba de salir del país

1 minuto

París, 26 oct (EFE).- Al menos un hombre fue detenido en las últimas horas como sospechoso de haber participado en el robo de joyas perpetrado en el Louvre el 19 de octubre pasado, cuando trataba de abandonar el país por el aeropuerto Roissy-Charles-de-Gaulle.

El arresto ocurrió el sábado y el hombre iba a tomar un avión en dirección a Argelia, según avanzó la revista Paris Match y luego confirmaron fuentes policiales a otros medios, como la cadena pública Franceinfo.

Las joyas robadas hace una semana están valoradas económicamente en 88 millones de euros, aunque su valor patrimonial es incalculable.

Estaban expuestas en la denominada Galería de Apolo del museo más visitado del mundo. EFE

ngp/jlp