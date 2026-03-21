Al menos una madre y su hijo mueren en un ataque paquistaní tras tregua, según talibanes

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Kabul, 21 mar (EFE).- Los talibanes afirmaron este sábado que al menos una madre de 28 años y su hijo de cuatro años afganos murieron después de que las fuerzas paquistaníes, tras la tregua pactada por los dos países, abrieran fuego el jueves contra un vehículo civil en la provincia oriental de Kunar.

«El jueves, una mujer y su hijo pequeño murieron por los bombardeos de las fuerzas militares paquistaníes en una zona entre los distritos de Nari y Kamdesh», declaró en un comunicado el director de Información y Cultura de la provincia fronteriza de Kunar, Zia-ur-Rahman Spin Ghar.

El funcionario señaló que hasta hoy no se han podido recuperar los cuerpos por los continuos ataques de Pakistán.

El director del Hospital Provincial de Kunar, el doctor Ansarullah, confirmó a EFE que «los cuerpos de las víctimas habían sido recibidos y posteriormente entregados para su entierro», sin especificar si las muertes se debieron a los ataques paquistaníes denunciados por los talibanes.

Uno de los vecinos de la zona, Abdul Manan, explicó a EFE que «los residentes se pusieron en contacto repetidamente con las fuerzas paquistaníes para solicitar un alto el fuego y poder recuperar los cuerpos, pero se lo denegaron».

Este testigo informó de que la madre, que trabajaba como doctora, viajaba con su marido y sus tres hijos cuando su vehículo fue atacado y cayó al río. Aunque el padre y dos de los menores sobrevivieron, la mujer, Anzira Sahar y uno de sus hijos, Mehan, perdieron la vida.

El régimen de Kabul informó el jueves de estos ataques contra civiles el jueves y alertó de que las fuerzas paquistaníes disparaban desde posiciones elevadas contra los vehículos que circulaban por la carretera principal. Horas después, Islamabad negó haber incumplido la tregua temporal.

Actualmente, ambos países mantienen una frágil tregua tras uno de sus episodios más tensos, el ataque paquistaní a un hospital de Kabul.

En dicho ataque, según cifran los talibanes, 408 personas murieron y 265 resultaron heridas, mientras la UNAMA mantiene un recuento independiente, aún en actualización, que sitúa los fallecidos en más de 143.

El conflicto, que hunde sus raíces en la inestabilidad fronteriza de la Línea Durand y la crisis de seguridad, ya contó con intentos previos de desescalada durante el octubre pasado, cuando Catar y Turquía mediaron en un primer acercamiento que resultó infructuoso.EFE

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